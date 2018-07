Caçadores de onças presos são multados pelo Ibama

Três presos, incluindo o suposto chefe da quadrilha, Eliseu Augusto Sicoli, que seriam os responsáveis pela organização dos safáris foram multados em R$ 10 mil cada um. Cinco estrangeiros, quatro argentinos e um paraguaio, receberam penalidade de R$ 5 mil cada um.

As multas serão aplicadas aos presos pegos em flagrante na quarta-feira pela manhã em uma fazenda no município de Sinop (MT), acusados de pertencer a uma quadrilha que organizava safáris de caça e matança de onças para estrangeiros no Pantanal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul da Amazônia.

Outras multas e penalidades administrativas poderão ser impostas pelo Ibama à quadrilha no desenrolar das investigações. Novas prisões também poderão ocorrer já que há mais mandados expedidos, dentre eles o do chamado "Tonho da Onça", que está foragido e é considerado um dos maiores caçadores de felinos do País.