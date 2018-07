Caçambas tiram o sono do paulistano A remoção de caçambas carregadas com entulho durante a madrugada tem tirado o sono de moradores de São Paulo. Eles reclamam do barulho feito pelos caminhões, que são autorizados pela Prefeitura de São Paulo a circular nos bairros residenciais entre 21 horas e 5 horas. Hoje não há qualquer restrição para os ruídos provocados pela retirada das caçambas nesse horário. Como nenhum órgão municipal pode punir as empresas que transportam caçambas por causa do barulho, só resta aos moradores a alternativa de esperar o término da remoção, que pode levar até uma hora, para voltar a dormir. Ou entrar na Justiça para garantir o direito de uma noite sem perturbação.