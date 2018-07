Cacau faz mais dois e o Stuttgart triunfa A fase do atacante Cacau não poderia ser melhor. Além de ter sido convocado para a seleção alemã, o brasileiro tem se destacado por grandes atuações. Ontem, foram seus os gols da vitória por 2 a 1 sobre o Eintracht. Hoje, o Bayern Munique tem a chance de assumir a ponta do campeonato, no jogo contra o Hamburgo, que conta com a volta de Zé Roberto.