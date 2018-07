Cachorro ataca e mata criança no RS O menino Gustavo Nunes Gomes de Souza, de cinco anos, morreu hoje depois de ser agredido a mordidas por um cachorro em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Ele estava brincando no pátio da casa de um vizinho quando foi atacado. O animal, resultante do cruzamento das raças pit bull e rottweiller, estava preso a uma corrente e mesmo assim alcançou e imobilizou o garoto a dentadas. Os moradores das redondezas conseguiram fazer com que o cachorro largasse o menino. Em seguida, o animal foi sacrificado com o consentimento do dono.