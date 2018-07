Cachorro mata dona no interior de SP

O ataque do animal aconteceu após Rosa se despedir do marido e da filha mais velha, Luíza, que havia saído com o pai para levá-lo a um hospital de São José do Rio Preto (SP), onde faz tratamento de saúde. Ao entrar, Rosa tentou trancar o animal no canil, mas foi atacada por ele. A aposentada recebeu mordidas por diversas partes do corpo. Ao tentar defender a mãe, a filha Marly também sofreu diversas mordidas nos braços. Marly está em estado de choque.

O animal, de acordo com familiares, tem cerca de 10 anos e foi criado pela família desde filhote. O cão foi treinado por um adestrador e obedecia a todos os moradores. Segundo um parente da família, o cachorro era dócil e nunca tinha causado incidentes. A suspeita é de que Rosa teria tentado trancar o animal no canil com a luz apagada e, por causa do escuro, o cão não a teria reconhecido.