Cachorro morre após ser arrastado por moto em SC Um cachorro da raça american staffordshire terrier morreu após ser arrastado pelo dono em uma motocicleta em Araranguá (SC) na manhã de ontem. Por volta das 11h10, moradores do bairro Barranca ligaram para a Polícia Militar (PM) denunciando o caso. Policiais foram até o local indicado e falaram com a mulher do responsável pela moto. Ela confirmou o fato e indicou o local onde o marido teria levado o cachorro.