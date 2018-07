Cacique de Ramos é o último carro da Imperatriz O Cacique de Ramos foi o último carro alegórico a apresentar-se pela Imperatriz Leopoldinense, no segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio. O nome faz alusão a um famoso bloco de carnaval de rua da capital fluminense. A cantora Beth Carvalho estava nesse carro. Em seguida, a bateria saiu do recuo e a madrinha Luiza Brunet levantou a arquibancada com o samba no pé.