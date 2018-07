Cada partida, no Canadá, é um invejável espetáculo

Em termos de popularidade, a comparação entre hóquei no Canadá e futebol no Brasil é pertinente. A expectativa em torno da conquista do ouro olímpico hoje, em Vancouver, é crescente desde que a cidade foi escolhida como sede dos Jogos de Inverno, há sete anos. Exatamente como imaginamos que a nossa seleção de futebol esteja presente na final da Copa de 2014, no Maracanã.

As semelhanças, porém, param por aí. A forma como os canadenses organizam sua paixão nacional faz inveja. Com os americanos, aprenderam a transformar o esporte em show business.

Com péssima campanha na temporada, o Toronto Maple Leafs é um exemplo. O time vai mal, mas os quase 19 mil lugares do Air Canada Centre, em Toronto, estão sempre ocupados. Mesmo com os ingressos mais baratos custando CAN$ 95 (cerca de R$ 163).

No ginásio multiuso, a diversão continua no intervalo, com vídeos elaborados, músicas vibrantes e sorteios - de camisetas a viagens para Las Vegas. Tudo com cadeiras numeradas e organização impecável, que torna mais fácil a vida dos aficionados pelo esporte que é o orgulho do país.