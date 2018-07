Cada um no seu lugar Depois de três anos de reforma, a Marquise do Parque do Ibirapuera foi re- inaugurada na 6ª (14). O piso lisinho continua lá, mas há regras novas: pedestres devem apenas andar pelas laterais do espaço; é proibido bicicletas e skates longboard; e a marquise é fechada para os esportes no domingo, entre 12h e 18h. Os pilares até têm desenhos de pezinhos, skates e patins para indicar o local correto para cada um. Porém, no dia da visita do Divirta-se, na 2ª (17), pedestres (inclusive crianças) disputavam espaço com skates - e os seguranças do parque nada fizeram a respeito. Algumas bikes também circulavam pelo local. Ah, e claro, não podemos esquecer das infiltrações de água: apesar da reforma, o teto tem goteiras. Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 5574-5505.