Cadastro do bilhete único começa dia 15, diz Haddad O prefeito Fernando Haddad (PT) disse nesta terça-feira que o cadastro dos interessados para o bilhete único mensal começa no dia 15 de abril. A operação efetiva do serviço deve se iniciar em novembro. Estimativas preliminares dão conta de que a Prefeitura terá que pagar R$ 400 milhões anuais em subsídios para manter o serviço.