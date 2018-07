Cadastro rural ficará pronto até dezembro, diz ministra

Izabella Teixeira afirmou que o governo brasileiro realizou "a maior compra de imagens de satélite já feita do mundo" a fim de obter informações sobre áreas que não estavam cobertas. As imagens compradas serão doadas aos governos estaduais. Ela afirmou que nove Estados terão sistemas próprios de cadastro ambiental, quando outros 17, mais Distrito Federal, utilizarão o sistema desenvolvimento pelo Ministério do Meio Ambiente.

A ministra rebateu as críticas dos parlamentares de que o governo estaria criando instrumentos novos, que não estavam previstos no Código Florestal. Ela explicou que o Certificado de Regularização Ambiental (Cram) e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (Prada) seguem o princípio da lei. Ela informou que o Cram é um certificado concedido ao proprietário rural que estiver dentro da lei em relação às exigências de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente (APP). O Prada é o projeto para regularização ambiental.