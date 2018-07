Cadbury retira chocolates de lojas em Hong Kong

A empresa fabricante de confeitos Cadbury decidiu retirar 11 produtos das lojas em Hong Kong nesta segunda-feira, como medida de precaução por causa do leite contaminado por melamina. A subsidiária do grupo britânico na Ásia-Pacífico afirmou que os produtos - entre eles chocolates, balas e doces feitos especialmente para o Ano Novo chinês - foram produzidos na fábrica da Cadbury em Pequim e distribuídos em Hong Kong. O Centro de Segurança Alimentar da região publicou um anúncio sobre a retirada e alertou o público para não consumir os produtos especificados pela empresa, mas não afirmou se os chocolates e doces estariam de fato contaminados. A retirada dos produtos da Cadbury é a mais recente medida tomada por empresas da indústria alimentícia chinesa desde que veio à tona o escândalo do leite em pó adulterado que contaminou mais de 53 mil crianças e matou quatro. O leite foi contaminado com melamina, uma substância usada na fabricação de plástico que foi adicionada a laticínios para fazer os níveis de proteína parecerem mais altos do que realmente são. Contaminação A Organização Mundial de Saúde (OMS) fez um alerta para que cinco países recolham imediatamente o leite em pó importado da China. Em alguns países, produtos fabricados na China foram retirados das prateleiras. O regulador de segurança alimentar do Canadá recomendou o recolhimento das balas White Rabbit, e em Cingapura as autoridades disseram ter encontrado melamina em amostras do produto importado da China. O governo das Filipinas também retirou os produtos chineses das prateleiras e a União Européia está banindo importações de alimentos infantis chineses que contenham traços de leite. Segundo os especialistas, consumir pequenas quantidades da substância não faz mal à saúde, mas a ingestão prolongada pode causar pedras nos rins e insuficiência renal, especialmente entre os mais jovens. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.