As empresas anunciaram em novembro a assinatura de um acordo por meio do qual a Vale venderia à GDF Suez sua participação de 20 por cento em dois blocos terrestres de exploração de gás na bacia do Parnaíba, no Nordeste do Brasil, marcando a entrada da empresa francesa nas atividades de exploração e produção no Brasil.

(Por Anna Flávia Rochas)