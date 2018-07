Cade aprova aquisição de ações da CPFL Renováveis por Previ em IPO

Na operação que levantou 1,035 bilhão de reais, a Previ adquiriu participação de 7,26 por cento na CPFL Renováveis ou 31.974.420 ações ordinárias.

Em documento enviado ao Cade, as partes justificam que antes da realização do IPO, a Previ já detinha uma participação indireta de aproximadamente 18,9 por cento do capital social da CPFL Renováveis, de modo que a operação conferirá à Previ uma participação total, direta e indireta, de aproximadamente 24,95 por cento do capital social e votante da empresa.

"Dessa forma, a operação notificada representa apenas o aumento da participação detida pela Previ no capital social da CPFL Renováveis e não implicará nova sobreposição horizontal ou integração vertical entre as atividades das partes, tampouco gerará efeitos concorrenciais relevantes em qualquer mercado relevante", informaram as partes.

(Por Anna Flávia Rochas)