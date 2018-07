Cade aprova aquisição de direitos minerários da Novelis pela Vale

Em documento submetido ao Cade, as partes informaram que o negócio foi firmado em 11 de março, e que os direitos referem-se à exploração de bauxita em áreas nas regiões de Mariana e Alvinópolis, ambas em Minas Gerais.

"No entanto, atualmente, não há qualquer exploração mineral sendo realizada nas áreas a que se referem esses direitos", disseram as empresas em trecho do documento, reforçando que, por isso, a operação não resultaria em "qualquer alteração no ambiente concorrencial".

As companhias acrescentaram que para a Novelis, do grupo indiano Aditya Birla, o negócio integrava parte da estratégia mundial de dar foco às atividades principais, que não envolvem a produção de laminados de alumínio e a reciclagem desse metal.

"Sob a perspectiva da Vale, a operação representa uma oportunidade de adquirir direitos minerários localizados em áreas estratégicas para a empresa", disse o documento.

