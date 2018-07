Cade aprova com restrições compra da Uniseb pela Estácio O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, com restrições, a compra da Uniseb pela Estácio Participações, operação de 615 milhões de reais em dinheiro e ações anunciada em setembro do ano passado.