Cade aprova compartilhamento de voos entre Gol e Aerolíneas Argentinas

Segundo documentos do processo no site do Cade, o acordo considera o compartilhamento de voos entre a empresa brasileira e as companhias Aerolíneas Argentinas e Austral Líneas Aéreas, ambas do grupo argentino, com foco no transporte de passageiros entre Brasil e Argentina.

A Gol tem feito diversas parcerias com empresas aéreas para compartilhamento de voos, mas com foco principalmente na Europa, tendo feito acordos com companhias como Air France, Alitalia e Iberia.

(Por Roberta Vilas Boas)