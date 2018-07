Cade aprova compra da Seara pela Marfrig sem restrições

Com a negociação realizada em 2009 por 900 milhões de dólares, a Marfrig se tornou a segunda maior produtora de carne de aves e suínos do Brasil. A empresa já era a segunda maior processadora de carne bovina.

O presidente do Cade, Fernando Furlan, disse que o órgão acompanhou recomendações da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, que considerou que a operação deveria ser aprovada sem restrições.

A Seara pertencia à multinacional Cargill.

O julgamento no Cade avaliou, além da compra da marca Seara pela Marfrig, nove unidades industriais (localizadas nos Estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina) e um terminal portuário de Itajaí (SC).

Por volta das 12h (horário de Brasília), as ações da Marfrig operavam em alta de 1,4 por cento, enquanto o Ibovespa subia 1,1 por cento.

(Por Maria Carolina Marcello)