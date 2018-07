Cade aprova compra de 26,5% na VLI por fundo da Brookfield Asset Management

O acordo de 2 bilhões de reais havia sido divulgado no fim de dezembro pela mineradora Vale, que vendeu a fatia para o fundo. Na época, a companhia informou que ficaria com 37,6 por cento do negócio.

Em documento submetido ao Cade, as empresas disseram que, para a Brookfield, o investimento proporcionava a oportunidade de participar do crescimento das indústrias de logística e transporte no país, enquanto para a Vale, permitia a capitalização da VLI, propiciando "o suporte necessário ao plano de expansão da sua capacidade".

(Por Marcela Ayres)