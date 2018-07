Cade aprova compra de até 72% da Ciashop pela Totvs O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra pela empresa de tecnologia Totvs de participação majoritária na Ciashop, empresa do grupo Ideiasnet que atua no desenvolvimento de plataformas de e-commerce, segundo publicação no Diário Oficial da União nesta sexta-feira.