Cade aprova extensão de contrato da Ambev com Cerpa para produção de cerveja por encomenda

O contrato original foi assinado em março de 2010. As companhias não informaram os valores do acordo.

Em documentação apresentado ao Cade, as empresas afirmaram que, com a operação, a Ambev poderá atender melhor a demanda no Estado do Pará, onde não possui capacidade produtiva própria. Antes da celebração do contrato original, a companhia supria essa demanda por meio de fábrica no Maranhão.

"Com a extensão da relação de industrialização por encomenda, a Ambev manterá capacidade produtiva local, podendo oferecer seus produtos a custos menores", disse trecho do documento.

Para a Cerpa, o negócio proporcionará melhor aproveitamento de seu parque industrial, considerados "os níveis de capacidade ociosa apresentados pela empresa", acrescentaram as partes.

Neste ano, a rival Brasil Kirin também indicou a intenção de fechar acordo com a Inab, dona da cerveja Colônia, para terceirizar a fabricação de cervejas do seu portfólio diante do esgotamento da capacidade da fábrica da companhia em Itu, em São Paulo.

Além disso, a SABMiller, segundo maior grupo de cerveja do mundo, acertou em outubro acordo de produção e distribuição com o Grupo Petrópolis, que tem entre as marcas Itaipava e Crystal.