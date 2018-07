Cade aprova fusão entre Portugal Telecom e Oi

A decisão do Cade vai de encontro com a justificativa das duas empresas de que a operação não gera concentração horizontal ou integração vertical significativa dado que a Portugal Telecom somente atua no mercado brasileiro de telecomunicações por meio de sua participação acionária na própria Oi, e controla outras empresas que prestam serviços de tecnologia da informação a operadoras de telecomunicações, inclusive a Oi.

Além disso, a Portugal Telecom deverá alienar toda a sua participação direta e indireta na Contax Participações, por meio de operação que também será analisada pelo Cade.

A Oi e a Portugal Telecom anunciaram a fusão em outubro do ano passado que culminará na criação da CorpCo, uma multinacional com cerca de 100 milhões de clientes. A operação inclui um aumento de capital planejado na Oi de pelo menos 7 bilhões de reais e as empresas estimavam uma captura de sinergias de cerca de 5,5 bilhões de reais com o negócio.

A transação também simplificará a complexa estrutura societária atual das duas empresas de modo que a CorpCo não terá acionista ou grupo de investidores vinculados que detenham a maioria das ações votantes da companhia.

(Por Anna Flávia Rochas)