Cade aprova investimento da General Atlantic na Editora ASC

Em documento submetido à autarquia, as empresas afirmaram que, com o aporte, a norte-americana General Atlantic passará a deter uma fatia de ao menos 20 por cento da Editora ASC, dona do sistema de ensino Ari de Sá.

Fundado em 2004, o Ari de Sá é utilizado em mais 320 escolas do país por alunos da educação infantil ao ensino pré-universitário, conforme informações divulgadas em seu site.

"A exata participação que será detida pela GA após a realização da operação está sujeita a ajustes relacionados ao valor da empresa e não pode ser determinada neste estágio", afirmaram as companhias no documento, sem revelar cifras para a operação.

(Por Marcela Ayres)