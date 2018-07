Cade aprova medidas de reestruturação da Óleo e Gás envolvendo credores

A decisão consta de um despacho da superintendência-geral do órgão publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira.

Bancos como Deutsche Bank, Credit Suisse e a gestora de investimentos Pacific Investment Management Co (Pimco), estão entre as empresas com a qual a Óleo e Gás está fechando acordo, segundo documentação do Cade.

Veja outros detalhes da decisão em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/05/2014&jornal=1&pagina=39&totalArquivos=84