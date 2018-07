Cade aprova por unanimidade compra da Mabel pela PepsiCo

A aprovação ocorreu em bloco, procedimento adotado pelo Cade para deliberar sobre diversos processos de uma única vez, sem discussão em plenário.

Na ocasião da aquisição, a empresa norte-americana não informou o valor a ser pago pela companhia, cujas marcas incluem Mabel, Elbi's, Kelly e Skinny.

O Brasil responde pelo quarto maior mercado da PepsiCo no mundo. Com a operação, a companhia terá 12 mil funcionários e 19 fábricas no país.

(Reportagem de Leonardo Goy, texto de Vivian Pereira; Edição de Diogo Ferreira Gomes)