A operação consiste em aportes na SIX que darão à EBX e ao BNDESpar, unidade de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), fatias de 33 por cento, cada uma, no capital da fabricante de semicondutores.

A empresa terá ainda como sócios a IBM, a Matec, a WS e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

(Por Leonardo Goy)