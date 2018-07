Cade aprova transferência da Petra Parnaíba para BTG Pactual

A transferência de ações servirá para liquidar dívidas da Petra Energia junto ao BTG, segundo documentos publicados no site do Cade.

Os valores da operação não foram divulgados.

No final de setembro, a Petra informou que negociava a venda de participação de 30 por cento em sete blocos da Bacia do Parnaíba para o BTG. O fechamento do negócio dependia não apenas de aprovação regulatória, mas também a resolução de questões gerenciais e jurídicas, disse a empresa na ocasião.

Veja detalhes do despacho do Cade em http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/12/2013&jornal=1&pagina=176&totalArquivos=376

(Por Gustavo Bonato)