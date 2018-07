Cade aprova união de Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa para construir aeroporto em SP

Em documento enviado ao Cade, as partes esclareceram que a empresa em questão visa a criação de uma nova infraestrutura aeroportuária a partir de um projeto iniciado do zero, que não "suscita qualquer preocupação concorrencial".

As empresas acrescentaram que enxergam ser necessário aumentar a capacidade do setor para atender a demanda por transporte aéreo diante do crescimento observado nos últimos anos. "Mais especificamente, aumentar a capacidade aeroportuária na região metropolitana de São Paulo", disseram.

Os grupos Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa já atuam no setor por meio da CCR, na qual ambos mantêm participações.

No fim de novembro, o consórcio liderado pela CCR venceu o leilão do aeroporto de Confins, em Minas Gerais. A CCR também participa da operação de aeroportos internacionais na Costa Rica, Curaçao e Equador, informaram as empresas.

(Por Marcela Ayres)