Cade libera fusão Sadia e Perdigão no exterior Sadia e Perdigão foram autorizadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a operarem conjuntamente no mercado externo. Com isso, poderão negociar volumes e preços com clientes finais e também coordenar atividades de logística e de planejamento de vendas e marketing no mercado externo. As empresas, no entanto, continuam impedidas de operarem conjuntamente no Brasil até o julgamento final do ato de fusão. Até lá, as estruturas administrativas, produtivas e comerciais devem ser mantidas separadas.