Cade multa Peróxidos do Brasil em R$133,6 mi por cartel

O peróxido de hidrogênio é uma espécie de água oxigenada utilizada no setor têxtil e de papel e celulose. O grupo Degussa não foi multado porque confessou participação no cartel e colaborou no processo.

A prática de cartel ocorreu entre 1995 e 2004. O relator do caso no Cade, conselheiro Carlos Ragazzo, disse que eventuais recursos só podem ser encaminhados à Justiça e avaliou que com a decisão os clientes da Peróxidos do Brasil que tenham se sentido prejudicados poderão buscar seus direitos judicialmente.

A Degussa adotou o nome de Evonik Industries e no Brasil é a segunda maior fabricante de peróxido de hidrogênio do mercado brasileiro, com produção anual de 100 mil toneladas.

O Cade também impôs multas que somam 16,3 milhões de reais a pessoas físicas que participaram do cartel.

(Reportagem de Leonardo Goy; com reportagem adicional de Carolina Marcondes em São Paulo)