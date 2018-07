Cade sugere condenação

Na semana passada, a superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sugeriu que a atuação de 24 sindicatos, associações e conselhos de Medicina, durante paralisações do atendimento a pacientes de planos de saúde nos dois últimos anos, deve ser considerada como prática de crime econômico. Publicados na última semana, nove pareceres recomendam que as entidades sejam julgadas e condenadas pelo tribunal administrativo do conselho. As decisões reavivam uma polêmica iniciada há dois anos, quando a então Secretaria de Direito Econômico adotou medidas para proteger a concorrência e os direitos do consumidor.