Ele acrescentou que, se a operação de compra de participação na Cimpor tiver efeito no Brasil, esse efeito será analisado. "Mas esses possíveis efeitos no Brasil não podem impedir que as empresas tenham negócios nos outros 12 países em que a Cimpor atua." A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) não se pronunciou sobre o assunto.