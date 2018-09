Cadeia de SP tem 3 vezes mais presos que capacidade A cadeia pública de São Roque, no interior de São Paulo, tem capacidade para 48 presos, mas abriga 168, mais que o triplo. Os detentos se amontoam nas celas e corredores do prédio, construído em 1960 e com as instalações deterioradas. "É uma panela de pressão prestes a explodir", reconheceu o delegado João Lúcio Pretti. A comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) considerou "desumana" a condição dos presos em visita recente. De acordo com o relatório, além da falta de condições higiênicas, os detentos não têm espaço nem para dormir e são obrigados a se revezarem nas celas durante a noite.