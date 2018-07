Cadeia de transmissão

Os sem-relógio

O prazo oficial para assinar novos contratos e os relógios públicos das ruas de São Paulo voltarem à ativa termina amanhã. E, pelo que se apurou, não há nada ainda decidido sobre um novo contrato.

Agora vai?

A primeira providência de Aécio ao voltar, segunda, das férias nos EUA foi ligar para Serra. Os dois se encontram esta semana.

Verdades demais

Está no atoleiro a conversa entre o pessoal de Nelson Jobim, da Defesa, e de Paulo Vannuchi, dos Direitos Humanos, no grupo que prepara o projeto sobre a "comissão da verdade".

E a discórdia pode se ampliar amanhã, quando o grupo recebe, para debates, estudiosos da OEA e ONU.

Eles por elas

Isso é que é imparcialidade. O júri do Mister Brasil é composto só de mulheres. Entre as 15 votantes, Eugênia Fleury, Iara Baumgart e Renata Barrichello.

Vai por mim

Welber Barral, do Desenvolvimento, foi barrado no baile. Por problema de voo, teve de ceder lugar para o Itamaraty na negociação, hoje, com os mexicanos.

Surpreendente

No discurso no congresso do PT, durante posse de Dutra, Lula citou nominalmente duas pessoas: João Paulo e Marta Suplicy.

Ciro na 25ª hora

Informações desencontradas sobre o futuro de Ciro Gomes. Há quem jure que no dia 15 de março, no encontro que terá com Eduardo Campos e Lula, Ciro vai... ceder a aceitar disputar o governo de São Paulo.

Tudo o mais seria para esticar a corda e obter mídia.

Porta de entrada

Franklin Martins cai na rede. Apresenta semana que vem o Portal Brasil - site que reúne notícias e acesso a órgãos públicos federais, montado pela TV1. Começam com depoimentos de Roger Agnelli e Cledorvino Belini contando as vantagens do Brasil.

Vai, joão, vai

Bebel Gilberto sobe ao altar com o engenheiro de som Didier Cunha este final de semana, em Trancoso. A mãe, Miúcha, pode até dar uma canja durante a festa. Já o pai, João Gilberto, só diz se vai... em cima da hora.

Bom começo

Figurinos e cenário impecáveis na bem montada peça O Rei e Eu. O Ciam, de Anna Schvartzman e o Acredite, de Ana Feffer, arrecadaram alto com a pré-estreia.

Meno male

O movimento ambientalista conseguiu. Representantes do governo adiaram as audiências previstas da obra de ampliação do Porto de São Sebastião. A militantes do movimento, garantiram: "Porto sim, mas sem contêiner". Ou seja: o projeto original mudará para formato menos impactante.

Frutos da nova safra da MPB, Ana Cañas e Roberta Sá mostraram que nem só de voz se faz uma cantora. E atacaram de modelos para a campanha

da Arezzo.

NA FRENTE

Arthur Sales, modelo pernambucano de 18 anos, em Paris há um ano, conseguiu ser o primeiro brasileiro ocupar uma edição inteirinha da L"Officiel Hommes.

Maílson da Nóbrega é o orador de encontro de clientes da Votorantim Metais do mundo todo. Em março, no World Trade Center, São Paulo.

Chieko Aoki descansou domingo inteirinho no melhor resort que conhece: a sua própria casa. E é firme: não está envolvida e não se envolve em campanhas políticas.

James Cameron, Al Gore e Thomas Lovejoy transformarão Manaus, dia 26 de março, na capital mundial da sustentabilidade. Convidados por Eduardo Braga, farão palestras sobre o futuro do planeta no fórum Seminars.

Aderiram à campanha pró-Haiti dos Médicos Sem Fronteiras os jogadores Luis Fabiano, Vagner Love, Hernanes e Willian. Camisas oficiais doadas por eles vão a leilão, na internet, a partir de hoje.

Dalai Lama, quem diria, aderiu ao Twitter. Já está sendo chamado de "Postai Lama".