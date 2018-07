Cadeia pública de Mogi das Cruzes deve transferir presos A Defensoria Pública de São Paulo em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, obteve uma sentença favorável que proíbe que a Cadeia Pública local mantenha presos com condenação definitiva pela Justiça. A decisão é do dia 13 de julho, mas foi divulgada apenas hoje. O sistema de cadeias públicas destina-se a acolher presos provisórios. A decisão reconhece que pessoas condenadas devem ser encaminhadas a estabelecimentos penais adequados do sistema prisional do Estado.