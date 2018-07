Cadeirante é atropelado no Rio Um cadeirante e a pessoa que estava com ele foram atropelados, na madrugada desta segunda-feira, 27, na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, enquanto atravessavam a rua na faixa de pedestres. Não há sinal de trânsito no local. O acidente ocorreu na pista sentido Recreio da Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 7. O motorista parou para prestar auxílio aos feridos. Eles foram levados por bombeiros ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca).