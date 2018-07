Cadeirante é baleado na cabeça durante tentativa de homicídio

Um cadeirante, de 23 anos, foi baleado na cabeça na noite de sexta, em uma tentativa de homicídio, em Araraquara, no interior de São Paulo, de acordo com informações do boletim de ocorrência. Seu estado de saúde, segundo informações da Santa Casa, onde foi internado com uma das balas alojada na laringe, é gravíssimo e ele corre risco de morte.

Diego dos Santos Silva voltava para a casa após sair de uma festa, quando duas motos passaram ao seu lado. Os suspeitos atiraram contra Diego, que caiu ao chão, segundo testemunhas.

De acordo com informações do hospital, Diego teria ficado paraplégico há cerca de cinco anos, durante troca de tiros com a polícia. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) nem a delegacia onde foi registrado o boletim de ocorrência tinham informações sobre esse tiroteio.