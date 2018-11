Cadela dá a luz a 17 filhotes na Alemanha

Uma cadela na Alemanha teve 17 filhotes sem precisar de cesareana.

Etana, uma cadela da raça Rhodesian Ridgeback, teve nove filhotes machos e oito fêmeas. Todos sobreviveram ao parto e estão saudáveis.

A cadela tem quatro anos de idade e mora na cidade de Ebereschenhof, ao norte de Berlim. Etana já tem histórico de grandes ninhadas, anteriormente a cadela já tinha dado à luz a oito filhotes.

A dona de Etana e dos 17 filhotes é Ramona Wegeman, que precisou parar de trabalhar para cuidar dos filhotes nas primeiras semanas.

A psiquiatra de animais de 32 anos conta que tinha que alimentar os filhotes cinco vezes por dia nas primeiras quatro semanas, pois a cadela não tinha leite suficiente para todos.

Nestas semanas, Ramona não conseguiu dormir mais do que 15 ou 20 minutos sem ser interrompida, quando acabava de alimentar o último, o primeiro já estava com fome de novo.

A dona de Etana conta que é raro que todos os filhotes sobrevivam em ninhadas tão grandes como esta.

Os 17 cachorrinhos receberam nomes africanos, para combinar com a raça deles. A raça Rhodesian Ridgeback, também conhecida como caçadora de leões, se originou no Zimbábue e foi desenvolvida na África do Sul, no século 19.