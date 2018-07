Cadela desaparece em aeroporto de Manaus

"O avião pousou no aeroporto às 15 horas, mas só nos avisaram sobre o desaparecimento muito depois. Os funcionários disseram que, ao abrir o compartimento de bagagens do avião, a cadela estava solta e pulou de uma altura de mais ou menos dois metros e correu para a saída. Pensando que era um animal abandonado, um segurança a deixou sair", explicou o padrasto de Cléo, o servidor público Maurício Lopes da Lapa.

De acordo com ele, o animal poderia ter sido encontrado se a empresa tivesse informado o desaparecimento imediatamente. "Eu poderia ter ajudado nas buscas e nós já poderíamos estar com ela agora", afirmou. De acordo com ele, a enteada encontra-se extremamente abalada com o desaparecimento do animal.

Ainda segundo Maurício, a empresa chegou a fazer contato com sua enteada para pedir fotos da cadela e fazer cartazes de busca, mas até esta quinta-feira (13) nenhuma ação foi tomada pela TAM. "Nós estamos fazendo tudo sozinhos e sem nenhuma ajuda. No aeroporto só dizem que não vão se pronunciar", ressaltou.

O servidor disse que uma carta garantindo a devolução do valor pago pelo transporte de Carmina foi entregue à família, mas a medida não consola a perda. "Nós vamos entrar com uma ação judicial contra a TAM, mas preferíamos encontrar o nosso animal, que está conosco há dois anos", salientou. Sobre o problema, a assessoria de imprensa da empresa de aviação se pronunciou apenas por meio de nota. "Em relação ao vivenciado com o animal doméstico da Sra. Cléo Carvalho Ohana, passageira do voo JJ3766 (Rio de Janeiro-Galeão/Manaus) do dia 11 de setembro de 2012, informamos que já estamos em contato com a nossa cliente para prestarmos o apoio que se fizer necessário para a solução do ocorrido", diz o texto.