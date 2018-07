Cadela 'heroína' salva bebê abandonado na Argentina

Uma cadela de oito anos resgatou um bebê prematuro recém-nascido abandonado por sua mãe em um terreno baldio de Buenos Aires, na Argentina. A cadela, La China, encontrou a criança ao lado de um monte de madeira e lixo e carregou-a por 50 m até onde estavam seus próprios filhotes. Ao ouvir o choro da criança, a dona da cadela encontrou o recém-nascido coberto com um pano e apenas alguns ferimentos leves, mas sem marcas de mordida. Ela então chamou a polícia, que levou a criança para uma instituição assistencial até que se decida sobre o seu futuro. A mãe, uma adolescente de 14 anos, reapareceu pouco depois que o bebê foi encontrado. O repórter da BBC em Buenos Aires Daniel Schweimler disse que a criança está sendo chamada de "bebê milagre" pela imprensa local, que compara a história à de Rômulo e Remo, os fundadores de Roma, achados por uma loba no local onde hoje fica a capital italiana. Ele acrescentou, entretanto, que a fama não parece estar fazendo bem a La China: a cadela está "petrificada" com o assédio da mídia, e seus donos se dizem preocupados porque ela não está comendo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.