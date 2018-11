Cadela Pretinha consegue nova casa em Sorocaba-SP A mobilização dos moradores na defesa de um teto para a cadela Pretinha, que há oito anos vive no portão do Cemitério da Saudade, no Além-Linha, em Sorocaba (SP), deu resultado. A prefeitura autorizou, em caráter excepcional, a instalação de uma casinha de madeira no ponto de táxi para abrigar o animal.