Caderno 'Guerras Desconhecidas' vence premiação O caderno especial Guerras Desconhecidas do Brasil, publicado em dezembro pelo Estado, venceu ontem o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, concedido desde 1984 pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul e Ordem dos Advogados do Brasil.