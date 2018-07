Cadernos e cartazes feitos com bitucas Depois do papel feito com sementes, que pode ser picado e plantado, o Instituto Papel Solidário bolou uma nova forma de reciclagem: folhas feitas de bitucas de cigarro. Em parceria com empresas, cooperativas e com o Movimento Nacional de Catadores, a ONG coleta matéria-prima em cinzeiros e calçadas sujas. O projeto piloto, batizado de Rede Papel Bituca, começou em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A ONG quer chegar a 2.500 pontos de coleta.