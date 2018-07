Cadernos para escolas públicas achados em caçamba de entulho

Um total de 8 toneladas de cadernos com emblemas da Prefeitura de São Paulo e do governo estadual foi encontrado, após uma denúncia anônima, dentro de uma caçamba de um caminhão no interior da Aparas Felipe Comercio Papéis para Reciclagem Ltda., localizada na Estrada Municipal, no Jardim Silveira, em Barueri, na Grande São Paulo. Após receberem a denúncia, na tarde de quinta-feira, 19, investigadores do 1º Distrito Policial de Osasco foram até o endereço e entraram na empresa, localizando os cadernos, novos e em branco, escondidos no fundo da caçamba sob as aparas e cobertos por uma lona. Um dos funcionários da firma, Joel Souza de Oliveira, de 32 anos, detido no local, afirmou ser encarregado de setor e disse que desconhecia a existência dos cadernos. Levado à delegacia de Osasco, Joel foi atuado por receptação qualificada, mesmo dizendo que os supostos responsáveis pelo material encontrado seriam o gerente da firma e o proprietário, de prenomes Valmir e Fernando respectivamente. Os cadernos serão periciados. Uma diretora de ensino pertencente à Secretaria Estadual de Educação foi até o Distrito Policial e, segundo o que consta em boletim de ocorrência, ela afirma que todo o material encontrado na empresa não tem como ser vendido como sucata e que todo ano os cadernos que sobram são devolvidos para a Fundação de Desenvolvimento da Educação e redistribuídos no ano seguinte.