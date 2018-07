Cadete da FAB morre após ser ejetado de avião em SP

O acidente aconteceu perto da cabeceira da pista de decolagem, durante uma missão de treinamento realizada com uma aeronave T-27 Tucano, da Força Aérea Brasileira (FAB), na Academia da Força Aérea (AFA). O Comando da Aeronáutica já iniciou as investigações para apurar o que teria provocado o acidente, segundo o brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica.