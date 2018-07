Cadu recebe companheiros de cela e passa mal

De acordo com a PF, Cadu foi acometido de um mal-estar e teve febre no fim de semana. Um médico esteve na prisão e, depois de medicado, o preso passa bem. Não há previsão sobre possível transferência de Cadu para São Paulo, onde responde a inquérito pela morte do cartunista.

O estudante é acusado de ter matado Glauco na madrugada do dia 12 na chácara onde o cartunista morava em Osasco, na Grande São Paulo. Depois do crime, teria ficado escondido antes de tentar fugir para o Paraguai. Na Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, ele trocou tiros com policiais federais e ferido um deles no braço.

Em inquérito instaurado na PF em Foz do Iguaçu, ele foi enquadrado, entre outros crimes, por tentativa de homicídio. Ao ser interrogado pela Polícia Civil de São Paulo, na sede da PF, ele confessou o crime.