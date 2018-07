CAE aprova convites para audiências com Mantega e Graça Foster A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira convite para audiência pública com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para debater a proposta que altera o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) interestadual e o cumprimento das metas fiscais de 2012.