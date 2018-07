CAE aprova de US$ 125 milhões para São Bernardo, em SP A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, em votação simbólica, a operação de empréstimo internacional no valor de US$ 125 milhões para garantir o financiamento a um programa de transporte público em São Bernardo do Campo (SP). Com a garantia da União, a operação de crédito externo será realizada entre a prefeitura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), sendo que o município vai desembolsar outros US$ 125 milhões entre este ano e 2017.