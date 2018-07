CAE aprova indicação para diretoria do BC

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou ontem, com 23 votos a favor e um contra, a indicação de Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo para a diretoria de Assuntos Internacionais do Banco Central. Durante sabatina, Araújo afirmou que uma das suas contribuições na instituição poderá ocorrer nas discussões para o aperfeiçoamento do mercado de câmbio. Ele, porém, não externou opinião sobre o assunto. O BC vem trabalhando desde o ano passado na modernização das normas sobre a entrada e saída de recursos do País. O nome do diretor ainda depende de aprovação do plenário do Senado.