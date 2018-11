Caem notas de corte do vestibular da Fuvest

Os 17 cursos de graduação mais procurados no vestibular da Fuvest tiveram queda na nota de corte da primeira fase. Em média, a nota caiu 4,5 pontos em relação ao ano passado.

Foram convocados 38.151 candidatos para a segunda etapa, que será realizada entre os dias 9 e 11 de janeiro de 2011. Dos convocados para a segunda fase, 2.385 são treineiros (estudantes que não terminaram o ensino médio). Os demais disputam as 10.652 vagas da USP e as 100 da Santa Casa.

A Fuvest divulgou as notas do exame na tarde de ontem. Por causa de uma anulação, a prova passou de 90 para 89 questões.

A nota de corte do curso de Medicina - o mais concorrido - caiu de 74 pontos para 70. Os candidatos à graduação em Direito também precisaram de menos pontos: de 60 para 56.

Também tiveram queda cursos como Engenharia na Poli, Relações Internacionais e Jornalismo. O comparativo entre as notas de corte do ano passado e deste ano pode ser conferido no site fuvest.br.

A divulgação da lista dos convocados e dos novos locais de exame está marcada para a próxima segunda-feira.